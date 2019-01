Tiffany Young nommée aux iHeart Radio Music Awards

ⓒ SM Entertainment

A l’occasion de l’édition 2019 des iHeart Radio Music Awards qui se dérouleront le 14 mars à Los Angeles, Tiffany Young est nommée dans la catégorie « Best solo breakout ». Cette ancienne membre du groupe sud-coréen « Girls’ Generation » est ainsi devenue la seule artiste d’origine asiatique à figurer sur la liste des prétendants au trophée.





La concurrence s’annonce féroce car elle fait face à des chanteurs populaires comme Ally Brooke, Dinah Jane et tous les membres du girls band « Fifth Harmony ». Si vous êtes fan de Tiffany, n’hésitez pas à la soutenir sur le site web d’iHeart Radio ! Le vote commencera le 8 mars.





Pendant ce temps, la jeune femme de 29 ans poursuit ses activités en solo. « Born Again », la chanson-titre de son premier mini-album « Lips On Lips », est sortie le 24 janvier dernier. De plus, elle prévoit d’organiser des mini-spectacles partout en Amérique du Nord, à commencer par Toronto, Chicago, Minneapolis, Seattle, Vancouver, San Francisco et Los Angeles.