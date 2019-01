Uhm Jung-hwa sera à l’affiche du film « Ok, Madame »

ⓒ YONHAP News

Uhm Jung-hwa est une célébrité importante dans le monde du divertissement sud-coréen. Depuis ses débuts dans les années 90, elle a toujours été comparée à Madonna. Et voici une bonne nouvelle pour ses fans. Cette chanteuse et actrice va jouer dans le prochain long métrage de Lee Cheol-ha, « Ok, Madame ».





Sa dernière apparition dans un film remonte à il y a quatre ans. C’était avec la comédie « Miss Wife », dont le titre anglais est « Wonderful Nightmare ».





Dans le nouveau film, Uhm tiendra le rôle de l’épouse de Park Sung-woong. Ils partent pour leur premier voyage à l’étranger et se retrouvent dans un avion retenu par un ravisseur. L’acteur Lee Sang-yun jouera un agent nord-coréen qui tente de détourner l’avion dans l’espoir de retrouver ses collègues disparus.





Le tournage commencera dès le mois prochain et le film sortira cette année.