Projet de fouilles à Arrowhead : quel est ce lieu emblématique de la guerre de Corée ?

Les Nations unies ont accordé une exemption au projet intercoréen d’exhumation des dépouilles de soldats morts durant la guerre de Corée. Cette initiative fait partie de l’accord militaire intercoréen signé le 19 septembre dernier afin de mettre en œuvre la déclaration de Panmunjom. Les recherches seront menées au niveau de l'arête Arrowhead, située à Cheorwon, dans la province de Gangwon.





Cette colline haute de 281 m constitue une zone stratégique militaire importante proche de la route qui relie les deux Corées. Elle a servi de tête de pont pour défendre ou attaquer l’arête Whitehorse, où s’est déroulée une bataille parmi les plus sanglantes de la guerre fratricide. C’est pourquoi il est présumé que beaucoup de cadavres sont enterrés sur place. Le site d’Arrowhead a notamment accueilli deux grandes batailles. La première est survenue du 6 au 8 octobre 1951. A cette époque, c’était le bataillon français de l’Onu qui occupait ce mont en forme de tête de flèche, d’où son nom anglais Arrowhead. Alors que les militaires chinois l’ont assailli en vue de s’emparer de la colline de Baengma, ou « Cheval blanc », les Français les ont empêchés, ce qui a contribué au triomphe des sud-Coréens dans le combat de Whitehorse. Bilan : 47 morts et 144 blessés dans l’armée française.





La deuxième bataille s’est produite deux ans plus tard. C’était les 29 et 30 juin et du 6 au 11 juillet 1953. Après plusieurs affrontements militaires féroces, la 2e division de la force armée du Sud a réussi à défendre cette zone stratégique. 212 de ses soldats ont trouvé la mort, 815 ont été blessés et 19 ont disparu à l’issue de ces accrochages. Quant aux Chinois, leurs pertes s’élèvent à quelque 1 400 personnes.





Ce site étant situé dans la zone démilitarisée (DMZ), l’excavation des restes de soldats demeurait impossible jusqu’à présent. Selon l’autorité militaire, environ 200 sud-Coréens et une centaine d’Américains et de Français décédés devraient s’y trouver. Quant aux nord-Coréens et aux Chinois, ils pourraient être plus nombreux. En octobre et novembre derniers, 13 corps, à savoir 12 sud-Coréens et un Chinois présumé, ont été retrouvés dans cette zone durant le déminage et la construction de la route reliant les deux Corées.