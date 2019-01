salTherapy et son dentifrice à mâcher

© SALTHERAPY

salTherapy est une petite entreprise en auto-entreprenariat qui a vu le jour en janvier 2017. Son nom est une combinaison des mots anglais « sel » et « thérapie », comme pour signifier que le but de la société est de vendre des produits sains et pratiques en utilisant des ingrédients sûrs, et en particulier du sel.





En fait le dentifrice développé par salTherapy est une sorte de gomme à mâcher qui nécessite seulement un rinçage léger. Mais en 2017, faire ce type de nouveau produit a été loin d’être une chose facile à faire et à vendre. Car il y a encore deux ans, le dentifrice à mâcher était encore un produit rare en Corée du Sud, les gens préférant toujours utiliser des dentifrices en tube.