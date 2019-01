Quelle direction pour l’économie sud-coréenne en 2019?

© YONHAP News

Depuis le début de l’année, des signes inquiétants pour l’économie sud-coréenne sont apparus. En 2019, les exportations du pays devraient connaître des difficultés compte tenu de l’environnement commercial mondial défavorable. En particulier, à cause de la dispute commerciale sino-américaine, de nombreux pays devraient mettre en place des politiques de protectionnisme commercial pour relancer leurs propres économies. Dans ce contexte, la Corée du Sud pourrait voir ses exportations diminuer.





Mais les problèmes sont aussi structurels, notamment en ce qui concerne l’emploi des jeunes. L’année dernière, le gouvernement a fait pression sur les agences gouvernementales et les entreprises publiques pour créer des emplois. Mais au fond pour résoudre ce problème, ce sont aux entreprises du privée de créer des emplois. Et pour cela, il faut qu’elles investissent. Aussi est-il nécessaire d’améliorer l’environnement des investissements et de les encourager à accroître leurs investissements. Ce qui n’est pas une mince affaire.