Taryeong de cochon

A l’occasion du Nouvel an lunaire et de l’année du cochon, le Centre national du gugak propose une représentation combinant la musique et la danse coréennes.





Cet événement sera réalisé par des troupes dépendant du centre, telles que l’orchestre de musique de cour de Corée, la compagnie de danse et l’orchestre de musique folklorique, pour présenter des chants, des danses et des œuvres orchestrales.





A cette représentation participeront également le groupe de musique coréenne « Yeonhuijipdan The Gwangdae » et deux jeunes vedettes de gugak, Kim Jun-su et Kim Na-ni.





Date : les 5 et 6 février 2019

Lieu : Centre national du gugak

Site : http://www.gugak.go.kr