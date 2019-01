Festival hivernal de Daegwallyeong 2019 : « Voyage d’hiver »

La 4e édition du Festival hivernal de Daegwallyeong 2019 sera organisée du 7 au 16 février dans plusieurs villes de la province de Gangwon.





Dans ce cadre, le théâtre musical « Voyage d’hiver » sera présenté les 15 et 16 février à l’Alpensia Concert Hall situé à Pyeongchang.





« Voyage d’hiver » est un cycle de Schubert basé sur des poèmes de Wilhem Müller. Il raconte l’histoire d’un jeune homme ayant échoué dans une relation amoureuse qui dit adieu à son amour et erre en hiver.





Ce théâtre musical sera une pièce combinant la danse et la musique, réalisée par la pianiste et la directrice artistique de ce festival Sohn Yeol-eum, le baryton Jo Jae-gyeong et le danseur Kim Seol-jin.





Date : les 15 et 16 février 2019

Lieu : Alpensia Concert Hall, Pyeongchang

Site: http://www.alpensiaresort.co.kr/AlViewCultConcertIntroForm.gdc