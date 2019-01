Une exposition dédiée au déguisement dans le cinéma est donné depuis décembre 2018 à l’Ara Art Center à Séoul.





Il s’agit de l’exposition « Création de visages dans les films » organisée par le maquilleur Jo Tae-hui. Au cours de ses 17 ans de carrière, il a travaillé pour plusieurs films et feuilletons à succès, tels que « My Sassy Girl », « Masquerade », « The Fatal Encounter », « The Throne », « The Fortress » et « The Great Battle ».





Cet événement expose des accessoires de déguisement utilisés dans 15 films : plus de 500 perruques, barbes, parures et outils de maquillage sont présentés dans une salle d’exposition de quatre étages. Sur les murs sont affichées des esquisses de concept qui représentent l’apparence des acteurs après le déguisement, que l’on imagine préalablement.





Date : du 29 décembre 2018 au 23 avril 2019

Lieu : Ara Art Center, Séoul

Site : http://www.araart.co.kr/