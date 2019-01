« Déposer une tasse de thé vide » de Kwon Yeo-seon

Extrait de l’émission :





Lorsqu’elle est arrivée vers la fin de la journée devant l’immeuble H situé au bord du fleuve, le soleil se couchait. Elle s’est dirigée vers la rive au lieu d’entrer dedans. Elle pensait qu’une peur incompréhensible était une vraie peur. Si elle faisait allusion au premier film pour lequel elle a travaillé en tant que scénariste avec sa collègue Yeon, ce qu’elle ressentait aurait pu être défini comme la peur d’une tasse de thé vide.





저녁 무렵 그녀가 강변에 있는 H오피스텔 앞에 도착했을 때는

해가 지고 있었다.

그녀는 건물로 들어가는 대신 강변 쪽으로 나아갔다.

무엇인지 알 수 없는 두려움이야말로

진정한 두려움이라는 생각이 들었다.

그녀와 연선배가 함께 시나리오 작업을 했던

첫 영화에 빗대 표현하자면,

그것은 빈 찻잔에 대한 두려움 같은 것일지도 몰랐다









* Interview : Jeon So-yeong, critique littéraire

Lorsque quelqu’un vous tend une tasse vide, vous entrez en relation avec lui : ce geste implique que la tasse doit être remplie, soit par lui, soit par vous. Si vous essayez d’aller à l’encontre de cette conclusion inévitable, vous ressentirez une peur de nuire à cette relation. L’auteure utilise la métaphore d’une tasse de thé vide pour représenter cette situation délicate.









Quand elles ont presque fini le scénario, Koh a dit à Yeon en guise de plaisanterie qu’elle a enfin trouvé la paix comme une rivière. Yeon a posé une tasse vide devant elle en disant : « C’est fini. Oublions tout. » Elle a hoché la tête avant de vider d’un seul trait la tasse que sa collègue avait remplie pour elle.

Yeon a dû descendre un seau au fond de son désir tout en observant son agitation, sa colère et son désespoir de la même manière qu’elle regardait le fleuve. Le fait de déposer une tasse vide a déjà un certain effet et crée le résultat souhaité.

Alors qu’une marge fait ressortir un contour, qu’un objet reflété révèle ce qui l’a réfléchi, Yeon, en déposant paisiblement une tasse vide à l’intérieur d’elle, l’a forcée à extraire le jus le plus amer de sa souffrance tout au long du projet.





시나리오가 완성되어갈 즈음

그녀는 마침내 강 같은 평화를 얻었노라고 연선배에게 농담처럼 말했다.

연선배는 그녀 앞에 빈잔을 놓으며 말했다.





“끝났어. 다 잊자”

그녀는 고개를 끄덕였고 연선배가 채워준 잔을 단숨에 비웠다.





그 때 연선배는 그녀가 강을 바라보듯

그렇게 그녀의 흥분과 분노와 절망을 지켜보면서

그녀의 욕망 깊숙한 곳에 두레박을 드리웠을 것이다.





빈잔을 내려놓는 행위는 이미 어떤 영향을 미쳐

의도한 결과를 만들어낸다.





여백이 윤곽을 만들고, 반사된 것이 반사한 것을 드러내듯,

연선배는 그녀 내부에 가볍게 빈 잔 하나를 내려놓음으로써

그녀가 시나리오를 쓰는 내내 퍽퍽한 고통의 육즙에서

가장 쓰라린 즙을 쥐어짜내도록 만들었다.









Auteur :

Kwon Yeo-seon est née en 1965 à Andong, dans la province de Gyeongsang du Nord. Elle fait ses débuts littéraires en 1996 avec la publication de son roman « Une Fente bleu azur ». La nouvelle « Déposer une tasse de thé vide » a été publiée en 2009.