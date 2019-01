Le conseiller économique de Moon démissionne après des propos polémiques

ⓒKBS News

Le conseiller économique du président de la République a présenté hier sa démission. Cet incident est survenu seulement un jour après la polémique que Kim Hyun-chul a déclenché en tenant des propos jugés inappropriés à l’égard des jeunes demandeurs d’emploi et des personnes âgées de 50 à 70 ans. Moon Jae-in a aussitôt accepté cette démission. Cela montre à quel point la Maison bleue prend cette affaire très au sérieux. Tout a commencé avec le discours que le désormais ex-conseiller présidentiel a prononcé lundi devant la Chambre de commerce et d’industrie. En visant des quinquagénaires et des sexagénaires qui mènent une vie oisive, il a évoqué la success story de Park Hang-seo, l’entraîneur sud-coréen de l’équipe nationale vietnamienne de football, âgé justement de 60 ans. Il leur a ensuite conseillé de se rendre dans des pays d’Asie du Sud-est au lieu de faire de la randonnée ou de poster des commentaires haineux sur les réseaux sociaux. S’adressant aux jeunes sans emploi qui comparent leur pays à un enfer, ou « Hell Joseon » selon l’expression populaire, il a donné le même conseil, c’est-à-dire de partir dans les pays de l’Asean pour travailler.





Rappelons que Kim Hyun-chul a joué un rôle important dans l’élaboration de la politique économique de l’actuel gouvernement. En juin 2017, il a été nommé conseiller économique de Moon. Ce professeur de marketing international à l’université nationale de Séoul a été à la tête du comité spécial chargé de mettre en place la nouvelle politique du Sud lancée par le chef de l’Etat. Son intention était donc de mettre en avant les potentialités du sud-est asiatique.





Si ces mots ont suscité un déferlement de critiques, c’est en partie parce que le président ne bénéficie pas d’un soutien global chez les personnes âgées. Les propos de son ancien conseiller économique qui leur sont peu favorables risquent de les pousser davantage à tourner le dos au locataire de la Maison bleue. A noter que l’expression « Hell Joseon » a été employée à l’origine par les responsables politiques aujourd’hui au pouvoir, lorsqu’ils étaient dans l’opposition afin de critiquer le précédent gouvernement. Les propos du conseiller économique laissent entendre que le pays est toujours dans le même état invivable et que les jeunes doivent le quitter. Dans un contexte où la politique du président est de moins en moins soutenue par ses compatriotes d’une vingtaine d’années, les propos de Kim ne pourront qu’accélérer la chute de la cote de la popularité de Moon chez eux.





Face à ce tollé général, la Cheongwadae a donc réagi très rapidement. Elle a choisi de valider sans délai la démission de l’auteur des propos controversés avant que la polémique ne dégénère et risque d’empêcher la mise en place de la politique économique du président. Malgré ces efforts, les partis d’opposition continueront de s’y attaquer.