Le directeur du DNI américain exprime ses doutes sur la dénucléarisation de Pyongyang

Le directeur du DNI, le renseignement national américain, juge peu probable que Pyongyang renonce à ses ambitions nucléaires. Dan Coats estime que Kim Jong-un n’abandonnera pas ses armes nucléaires qui lui permettent de se maintenir au pouvoir. Il a tenu mardi ces propos devant une commission du Sénat réunissant la plupart des responsables de différentes autorités du renseignement américain dont Gina Haspel, la directrice de la CIA, Paul Nakasone, le directeur de la NSA et Robert Ashley, le patron de la DIA.





Le patron du DNI a mis en avant certaines activités observées au nord du 38e parallèle qui vont à l’encontre de sa dénucléarisation. Pourtant, il n’a pas précisé lesquelles. Selon lui, le pays communiste cherche à conserver sa capacité en matière d'armes de destruction massive. Il est donc peu probable qu’il renonce totalement à son arsenal ni à son potentiel de production. Cet avis est soutenu par le directeur de la DIA. Robert Ashley estime que la menace que le royaume ermite représente aujourd’hui reste la même par rapport à il y a un an.





Ces jugements présentent une grande différence par rapport aux propos du président Donald Trump. Face à ce grand écart entre la Maison blanche et les services de renseignement, les médias américains remettent en question l’utilité d’un deuxième sommet avec Kim Jong-Un. L’AP attribue surtout la mauvaise perspective liée à cette rencontre à la discorde entre le numéro un américain et les responsables des services de renseignement. Selon l’AFP, ces derniers estiment que le Nord n’abandonnera pas la totalité de ses armes nucléaires même si les négociations bilatérales aboutissent.





Cette situation risque d’aggraver la méfiance de Washington. De plus en plus de voix s’élèvent pour exprimer leur inquiétude de voir l’administration Trump accorder une levée des sanctions contre la Corée du Nord tout en tolérant le programme de développement nucléaire de cette dernière. On entend les mêmes craintes en Corée du Sud. Selon Dan Coats, le régime de Kim Jong-un tenterait de réaliser une dénucléarisation partielle de la péninsule coréenne afin d’obtenir des concessions de la part des Etats-Unis et de la communauté internationale.