Les technologies de l’information et de la communication en Corée du Nord (suite)

Les téléphones portables sont devenus omniprésents à Pyongyang, racontent les étrangers de retour de la capitale nord-coréenne. Lors de la visite du président sud-coréen Moon Jae-in en septembre dernier, de nombreux habitants ont été vus en train de regarder leur téléphone ou de passer des coups de fils dans la rue. Ces gadgets connectés sont l’un des changements les plus notables observés en Corée du Nord ces dernières années.





Dans les grandes villes, entre 50 et 70 % des habitants seraient abonnés à un service de téléphonie mobile. Pour les classes dirigeantes, les étudiants, les vingtenaires, les trentenaires et les commerçants, ces téléphones sont considérés comme indispensables.





Les smartphones permettent de vérifier à tout moment les taux de change, indispensables dans un marché où se côtoient en permanence dollars, euros, et yuans chinois. Ces appareils connectés permettent aussi les transferts d’argent de particulier à particulier, grâce à une carte appelée Ullim. Prendre des selfies est une pratique désormais répandue au nord du 38e parallèle aussi. Ainsi que jouer à des jeux, chercher des recettes de cuisine, ou apprendre le chinois ou l’anglais sur son téléphone...





« La société nord-coréenne est appelée à devenir plus ouverte et plus diverse grâce aux technologies de l’information et de la communication. Mais cela ne devrait pas pour autant provoquer des changements fondamentaux du système politique nord-coréen. Je ne crois pas non plus que la diffusion d’informations va amener l’effondrement du régime. Au contraire même : les dirigeants nord-coréens pourraient utiliser ces technologies pour renforcer leur emprise sur leur population », précise Cha Moon-seok, professeur à l’Institut de l’éducation pour la réunification. Il nous offre son analyse.