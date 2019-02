Le Japon essaie d’inciter ses jeunes à voyager à l’étranger

ⓒ Getty Images Bank

Le gouvernement japonais a décidé de prendre une mesure destinée à inciter ses jeunes à partir en voyage à l’étranger. Il est bien connu que ces derniers ne quittent pas beaucoup leur pays pour du tourisme.





Depuis 1995, le nombre des Japonais qui voyagent hors de l’archipel se situe entre 15 et 18 millions par an. Notamment, le chiffre des jeunes d’une vingtaine d’années a chuté de 4,5 millions en 1997 à 3 millions 20 ans plus tard. Or, à l’inverse, les touristes étrangers qui viennent sur l’archipel sont montés en flèche pour dépasser, l’année dernière, 30 millions.





Afin de diminuer cet écart, le gouvernement japonais a lancé un projet de voyage gratuit. Il s’agit de financer les excursions de 200 jeunes âgés de 20 ans qui n’ont jamais visité d’autre pays.





Si Tokyo a pris cette mesure, c’est parce qu’il estime que la diminution des touristes nippons à l’étranger consiste un obstacle pour obtenir le soutien de la part des institutions touristiques étrangères, alors que leur aide est nécessaire pour attirer plus de visiteurs dans le pays.