Inde : La police du Taj Mahal arme ses agents de lance-pierre pour chasser les singes qui menacent les touristes

Le Taj Mahal est l’un des sites touristiques les plus populaires en Inde. Ce beau mausolée construit au 17e siècle attire, chaque année, 7 ou 8 millions de visiteurs venant du monde entier.





Or, ceux-ci sont menacés par des singes : en les suivant depuis l’entrée du monument, ces animaux les menacent et leur volent des aliments. Il est annoncé que le nombre de singes qui habitent à l’intérieur ou aux alentours du Taj Mahal s’élève entre 500 et 700.





Pour les chasser ont été affectés des agents de police équipés de lance-pierre. La police du Taj Mahal a précisé que leur mission n’était pas de tuer ces animaux, mais de les chasser, afin qu’ils s’éloignent des touristes.