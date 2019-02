Kang Dong-suk, prodige du violon

ⓒ YONHAP News

Kang Dong-suk est né le 28 avril 1954 à Séoul. Doté d’un talent extraordinaire, c’est très jeune qu’il se produit sur scène pour son premier concert. Il n’avait alors que huit ans.





Cinq ans plus tard, il s’envole pour New York, où il étudiera quelques temps dans la très célèbre Julliard School, école par laquelle sont passés de nombreux grands musiciens. Il ressortira, plusieurs années plus tard, diplômé de l’institut de musique Curtis, à Philadelphie.





Le violoniste s’est produit avec de nombreux orchestres philharmoniques en Europe, dont l’orchestre national de France, aux Etats-Unis et au Canada. Sans surprise, le virtuose a remporté de nombreuses récompenses dont le Grand prix du disque de l’académie Charles Cros, le Grand prix nouvelle académie du disque ou encore le CD du mois du magazine Gramophone en 2000, entre autres.





Kang a travaillé avec des chefs d’orchestre tels que Charles Dutoit, Kurt Masur, Yehudi Menuhin, Chung Myung-hoon et Seiji Ozawa, pour ne citer qu’eux. Aujourd’hui âgé de 64 ans, le grand musicien, en plus de ses représentations, est aussi professeur à la célèbre université Yonsei de Séoul, directeur artistique pour le festival MusicAlp en France et le Seoul Spring Festival au pays du Matin clair.