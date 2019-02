Cuisinez coréen avec Nancy Lee

Recette du tteokgalbi, boulettes de bœuf ou steak haché à la coréenne

2-3 boulettes

200g de bœuf haché, noix, pignons de pin, 1 champignon shitake, ¼ d’oignon, sauce soja, huile de sésame, poivre, ail haché, miel, farine de riz (*optionnel)

ⓒ Prise par Amélie Brissaud

1. Versez 2 cuillères à soupe de sauce soja, 1 cuillère à soupe d’huile de sésame, ½ cuillère à soupe d’ail haché, 1 cuillère à soupe de miel, et ½ cuillère à soupe de farine de riz* dans un bol et mélangez bien. 2. Hachez le champignon shitake et l’oignon en petits morceaux puis mélangez-les au bœuf. 3. Marinez le bœuf avec la sauce préparée lors de la première étape. 4. Sautez les pignons de pin dans une poêle pendant une minute afin de les faire dorer. 5. Mettez les pignons de pin dorés dans un sac en plastique et écrasez-les. 6. Formez des boulettes bien rondes en lançant dans un va et vient vigoureux la viande d’une paume de la main à l’autre, aplatissez-les légèrement et enfoncez délicatement une noix sur chaque boulette. 7. Faites cuire les boulettes à feu doux en étalant sur les deux faces au pinceau la sauce préparée, laissez dorer. Décorez les boulettes avec les pignons de pin écrasés.