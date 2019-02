Kim Kyung-soo condamné à deux ans de prison

ⓒYONHAP News

Le gouverneur de la province de Gyeongsang du Sud, Kim Kyung-soo, a été condamné à deux ans de prison à l’issue d’un procès en première instance pour avoir comploté avec un blogueur influent connu sous le pseudonyme « Druking », et ce afin de manipuler des commentaires en ligne de manière à influencer l'opinion publique lors de la campagne présidentielle de 2017.





Le Tribunal du district central de Séoul a déclaré mercredi que les chefs d'accusation portés contre Kim étaient fondés. Agé de 52 ans, ce proche du président Moon Jae-in a écopé de deux ans de prison pour manipulation de commentaires sur internet, et de dix mois de prison assortis d’un sursis de deux ans pour violation de la loi sur l’élection dans la fonction publique. Après l'annonce du verdict, il a été arrêté et incarcéré au centre de détention de Séoul. Il a fait savoir, par la voix de son avocat, qu'il n'était pas du tout convaincu par le verdict du tribunal et qu'il se battrait jusqu'au bout.





Si le jugement en première instance est confirmé en appel, Kim perdra son poste de gouverneur. En effet, selon la législation sud-coréenne, si un élu se voit condamné à une peine de prison ou à une amende de plus d'un million de wons pour violation de la loi électorale, son mandat est invalidé. De même, lorsqu’un élu fait l'objet d'une condamnation définitive dans un procès pénal, il perd d'office son statut de fonctionnaire.





Deux chefs d'accusation avaient été retenus contre Kim Kyung-soo par les procureurs. Premièrement, il était accusé d'avoir ordonné à Druking et ses complices de truquer l’ordre des commentaires sur des articles en ligne à l'aide d'un logiciel appelé « King Crab » durant la dernière campagne présidentielle, et ce afin de favoriser le candidat Moon Jae-in, vainqueur en mai 2017. Cela constitue, aux yeux du Parquet, une « entrave à la conduite normale des affaires ». Deuxièmement, selon les procureurs, le gouverneur a proposé d'offrir à un proche de Druking un poste de consul général au Japon en contrepartie des services de manipulation des commentaires en ligne en vue des élections locales de juin 2017, violant ainsi la loi électorale.





L'enjeu principal du procès était de savoir si Kim a assisté à la séance de démonstration du logiciel King Crab, qui s’est déroulée dans le bureau de Druking. Le gouverneur a persisté à dire qu'il n'avait pas vu cette démonstration, bien qu'il ait rendu visite au blogueur, et que la recommandation d’un proche de celui-ci au poste de consul général à Sendai n'avait rien à voir avec une quelconque récompense pour services rendus.





Pourtant, suite à l'examen des preuves, les juges ont estimé que Kim était présent à la démonstration de King Crab, et qu'il était pleinement au courant de l'utilisation du logiciel illégal par Druking pour des activités de manipulation en ligne. Selon les juges, le blogueur lui a même rendu compte de ses activités régulièrement, à travers des échanges secrets sur messagerie. Bref, le tribunal l’a reconnu coupable des chefs d’accusation portés à son encontre.





Ce jugement a provoqué des remous au sein du pouvoir. Le Minjoo, le parti présidentiel, a violemment protesté contre le verdict en le qualifiant de « représailles politiques ». Il a fait remarquer que le juge principal du procès était l'ancien assistant de Yang Seung-tae, l'ex-chef de la Cour suprême arrêté pour abus de pouvoir judiciaire commis sous l'administration conservatrice de Park Geun-hye. En revanche, l'opposition a appelé Kim Kyung-soo à démissionner de son poste de gouverneur, en affirmant qu'il s'agit d’un crime grave qui nuit à la démocratie. Certains s'apprêtent à remettre en question la légitimité même du résultat de la dernière élection présidentielle.