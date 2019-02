Le gouvernement dispense 23 projets d’infrastructures d’une étude de faisabilité

ⓒKBS News

Le gouvernement a décidé de dispenser 23 projets d'infrastructures d'une étude préliminaire de faisabilité, à l'issue du conseil des ministres qui s'est tenu le 29 janvier. Le coût total de ces projets est estimé à 24 100 milliards de wons, soit environ 19 milliards d'euros. L'exécutif a souligné que cette décision vise à promouvoir le développement équilibré des territoires. Pourtant, des voix s'élèvent pour dénoncer une « initiative populiste » en vue des prochaines élections législatives.





Les 23 projets en question ont été sélectionnés parmi 33 propositions soumises par 17 collectivités locales. Ils constituent le noyau du plan gouvernemental de développement territorial équilibré. Ainsi, l’exécutif compte entreprendre rapidement des projets d’envergure dont l'impact économique sera considérable. Ces projets seront progressivement mis en œuvre d'ici 2029. Chaque année, environ 1 900 milliards de wons du budget de l'Etat seront consacrés en moyenne à leur réalisation. Donc, sur un coût total de 24 100 milliards de wons, 18 500 milliards seront financés par l'Etat, et le reste par les régions et des fonds privés.





Environ 3 600 milliards de wons seront affectés au développement des industries stratégiques locales à travers des investissements dans la R&D. Le reste des fonds sera entièrement consacré à des projets d'infrastructures. La construction ou l'innovation des réseaux routiers et ferroviaires locaux bénéficiera d'une enveloppe de 5 700 milliards de wons. Les travaux de développement des liaisons interrégionales se verront allouer 10 900 milliards. Enfin, une somme de 4 000 milliards de wons sera accordée à des projets visant à l'amélioration de la qualité de vie des populations locales en matière d'environnement, de soins médicaux ou de transports.





L'obligation d'étude de faisabilité a été adoptée en 1999 sous le gouvernement de Kim Dae-jung. Le but était d'éviter la multiplication débridée de grands projets de travaux publics et le gaspillage de l’argent des contribuables. Les projets dont le coût total est estimé à plus de 50 milliards de wons avec l’apport de plus de 30 milliards de l’Etat sont soumis à une étude préliminaire de faisabilité. Ces études consistent à évaluer l’efficacité économique et la pertinence politique des projets, ainsi que leur niveau de contribution au développement équilibré des territoires. La durée de ce processus est d'environ six mois.





La levée de cette obligation pour 23 projets d’infrastructures a été saluée par les collectivités locales concernées ainsi que par le secteur de la construction. Cependant, l'opposition, les organisations civiles et même certains membres du parti au pouvoir ont critiqué l'hypocrisie du gouvernement. Pour ces opposants, le développement équilibré du pays n'est qu'un prétexte de l’administration qui cherche en réalité à relancer l’économie à travers la multiplication des travaux publics. En effet, la croissance économique du pays est passée de 3,1 % en 2017 à 2,7 % en 2018, et cette baisse est attribuable en grande partie au recul des investissements dans la construction. En outre, alors qu'il était dans l'opposition, le Minjoo, le parti au pouvoir actuel, avait reproché au gouvernement de Lee Myung-bak d'avoir dispensé le projet d'aménagement des quatre fleuves de l'obligation de réaliser une étude préliminaire de faisabilité. Cette volte-face suscite la colère de certains sud-Coréens. Enfin, l'opposition dénonce aussi les initiatives électoralistes qui devraient générer plus d'effets pervers que de bénéfices.