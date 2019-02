L’ancienne « femme de réconfort » Kim Bok-dong est décédée

ⓒYONHAP News

Kim Bok-dong, victime de l’esclavage sexuel perpétré par l’armée japonaise pendant la Seconde guerre mondiale, s'est éteinte le 28 janvier à l'âge de 93 ans. Elle était également militante en faveur des droits des femmes et de la paix. Une autre ancienne « femme de réconfort » est elle aussi décédée le même jour. Ce qui réduit à 23 le nombre des victimes survivantes qui ont été recensées par Séoul.





La nouvelle du décès de Kim a été annoncée par la Fondation pour la justice et la mémoire, qui milite pour régler la question de l'esclavage sexuel mis en place par Tokyo durant la guerre. L’ex-« wianbu » est née à Yangsan, dans l’actuelle province de Gyeongsang du Sud. Elle a été emmenée de force par des militaires japonais en 1940, alors qu'elle n'avait que quatorze ans. L’adolescente a été forcée à travailler dans des maisons closes militaires en Chine, à Hong Kong, en Malaisie, en Indonésie et à Singapour, suivant l’itinéraire de l’armée nippone. Après la fin de la guerre, elle a été envoyée dans un camp de prisonniers de guerre américain. Ce n'est qu'en 1947 qu'elle a pu regagner son pays natal.





En 1992, Mme Kim a révélé la violence sexuelle qu'elle a subie durant l'occupation, un secret qu'elle avait gardé jusqu'alors. Un an plus tôt, Kim Hak-sun, une autre femme de réconfort, avait raconté pour la première fois en public son calvaire vécu pendant la guerre. Les deux femmes sont devenues des figures emblématiques de la lutte pour les droits des femmes, qui ont réussi à sensibiliser non seulement la population locale mais aussi la communauté internationale à la question des femmes de réconfort.





Depuis, la défunte n'a cessé de témoigner des atrocités commises par l'armée nippone durant la guerre et de demander des excuses officielles de Tokyo. En août 1992, elle a participé à la première édition de la Conférence asiatique de solidarité pour le règlement de la question des femmes de réconfort. L'année suivante, elle s'est envolée pour Vienne en Autriche où, à l'occasion de la Conférence mondiale sur les droits de l'Homme, elle a dénoncé les violences sexuelles faites aux femmes asiatiques par les militaires japonais. Puis, elle a continué de témoigner partout dans le monde, aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Norvège ou au Japon. En 2012, conjointement avec le Conseil coréen pour les femmes victimes de l'esclavage sexuel militaire japonais, elle a créé un fonds appelé « Papillon », destiné à venir en aide aux victimes de violences sexuelles en temps de guerre.





Ces activités lui ont valu plusieurs récompenses. En 2010, elle s’est vu décerner le prix « Femme de courage » par le conseil municipal de Glendale, en Californie. En 2015, elle a été décorée de l'Ordre du Mérite civil par le gouvernement sud-coréen pour son combat en faveur des droits humains. La même année, elle a vu son nom figurer sur le la liste des 100 héros pour la liberté de la presse établie par Reporters sans frontières. Et il y a deux ans, elle a reçu le prix des droits des femmes de la Fondation pour la justice et la mémoire, assorti d'une somme de 50 millions de wons. Elle s'est servie de cet argent pour créer un prix de la paix, portant son propre nom, pour soutenir les victimes des violences sexuelles liées aux conflits.





Ce que les survivantes de l'esclavage sexuel de l'armée impériale japonaise souhaitent avant tout, c'est de voir le gouvernement de Tokyo leur présenter des excuses officielles sincères et, en corollaire, obtenir des réparations et des indemnisations appropriées. Or, le Japon refuse de reconnaître ses crimes de guerre. L'accord sur les femmes de réconfort conclu entre son gouvernement et l'administration sud-coréenne de Park Geun-hye en 2015 n'a pas pris en compte la position et les attentes des victimes. L'administration Moon Jae-in a finalement remis à plat l'accord et décidé de dissoudre la Fondation pour la réconciliation et la guérison, créée en application de ce texte. Nombreux sont les pays qui appellent Tokyo à reconnaître son passé et à présenter ses excuses pour pouvoir se réconcilier avec ses voisins et aller de l'avant.