Le marché boursier sud-coréen plébiscité par les investisseurs étrangers

En janvier, la Corée du Sud était le marché le plus plébiscité par les investisseurs étrangers parmi les pays émergents. Une situation totalement différente de celle de l’année dernière. En 2018, la valeur des titres sud-coréens vendus par des étrangers s’est élevé à 5 700 milliards de wons, soit environ 4,4 milliards d’euros. En octobre dernier, la vente nette d’actions a atteint 4,06 milliards de dollars. Pour la premières fois depuis trois ans, les ventes ont dépassé les achats sur le marché boursier du pays. Le Kospi, son indice principal a alors dégringolé de plus de 17 %. Pourtant, en ce début d’année 2,5 milliards de dollars d’achats nets ont été enregistrés ; accroissant le Kospi de plus de 7 %.





Le marché sud-coréen est à nouveau recherché par les investisseurs internationaux car ces derniers ont tendance à prendre le risque pour l’obtention d’un meilleur rendement. Les circonstances mondiales sont favorables pour cette sorte d’investissement à haut risque. Le différend commercial entre les États-Unis et la Chine semble s’aplanir et Washington compte geler son taux directeur pendant un moment. Pékin, de son côté, concocte des dispositifs visant à redynamiser son économie. C’est dans ce contexte que les fonds étrangers se déplacent dans les pays émergents.





Un autre facteur : l’industrie du semi-conducteur devraient connaître une embellie au deuxième semestre. L’année dernière, le spectre de l’excès de l’offre et de la baisse du prix a plané sur le secteur. A la fin de l’année, cette crainte s’est matérialisée et les exportations étaient en déclin. Toutefois, au deuxième semestre des prix réduits devraient accroître la demande, ce qui relancera ce domaine. En le prévoyant, les investisseurs étrangers ont acheté à Samsung Electronics et SK Hynix plus de 2 000 milliards de wons de titres, l’équivalent de 1,5 milliard d’euros. Du coup, La valeur de ces entreprises a respectivement progressé de 17 % et de 21 %.





La dernière raison est que la bourse de Séoul est sous-évaluée. Au début de 2019, le pays du Matin clair et Taïwan ont accueilli une grande partie de fonds étrangers. Le point commun de ces deux pays est qu’ils sont tous les deux frappés de plein fouet par la guerre commercial américano-chinoise. Leurs indices boursiers ayant chuté à cause de cette situation, ils constituent désormais des marchés sous-évalués attirants.





La valeur des actions des entreprises sud-coréennes reste également très réduite par rapport à leur performance. Les cas de Samsung Electronics et de SK Hynix en sont les deux exemples représentatifs. Sur le marché Kospi, le ratio cours/valeur comptable est de 0,93 et le ratio cours sur bénéfices atteint 10,23. De ce fait, cette tendance « Buy Korea » ou « Acheter la Corée du Sud » en français devrait se poursuivre.