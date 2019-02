La Corée du Sud et les États-Unis s’entendent sur le partage des coûts du stationnement des GI’s dans la péninsule

ⓒYONHAP News

La Corée du Sud et les États-Unis ont de facto trouvé un terrain d’entente sur le partage des coûts pour financer le stationnement des soldats américains dans la péninsule. Il semble que la pression exercée afin de renouer une relation favorable avant le deuxième sommet nord-coréano-américain les a poussés à terminer les longues tractations en la matière. Pour ce faire, Séoul et Washington ont transigé respectivement sur la durée de l’accord et le montant.





Habituellement, pour déterminer cette enveloppe, les deux pays négocient le montant pour chaque année tous les cinq ans. Afin de fixer le niveau de revalorisation, le montant de la période précédente et le taux d’augmentation des coûts de la vie sont pris en compte. Cette fois-ci, les négociations étaient difficiles car Séoul avait exigé que le montant de 1 000 milliards de wons, l’équivalent de 890 millions de dollars, soit fixé pour une durée de plusieurs années alors que Washington souhaitait un milliard de dollars pour une période d’un an. C’est pourquoi la fin de ces discussions semblaient encore très loin.





Les deux côtés ont campé sur ces sommes. D’abord, le pays du Matin clair ne veut pas dépasser cette somme car 900 milliards et 1 000 milliards de wons ont psychologiquement une différence significative. Et pour le pays de l’oncle Sam, de son côté, le montant de l’enveloppe qu’il a proposé revêt un sens au-delà de l’aspect financier. Car Donald Trump n’a cessé de critiquer les alliés des États-Unis qui profitent de leur protection « gratuitement ».





Au début, Washington a proposé une somme deux fois plus élevée, soit 1,6 milliard de dollars. Puis, il a réduit le montant jusqu’à 1,2 milliard de dollars. Pourtant, il l’a accru de nouveau à la fin de l’année dernière à la suite de l’exigence du président américain. De plus, il a rendu la situation encore plus compliquée en demandant la réduction de la durée du renouvellement à un an. C’est dans ce contexte que les deux parties ont convenu d’accepter le montant souhaité par Séoul et la durée privilégiée par Washington. L’année dernière, la somme s’est élevée à 960,2 milliards de wons. Le niveau d’accroissement sera acceptable si le chiffre reste inférieur à 1 milliard de dollars, soit 1 120 milliard de wons.





Si la période du contrat est fixée à un an, les deux alliés doivent entamer une nouvelle discussion pour l’année prochaine. Cette transaction fait seulement la moitié du chemin. Le fait de devoir renégocier dans un court délai pèse lourdement sur la Corée du Sud. Mais au moins, elle pourrait dissiper le souci que la friction financière sud-coréano-américain risque de nuire à la négociation sur le nucléaire nord-coréen.