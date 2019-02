Cho Myoung-gyon au pavillon d’Imjingak pour fêter le nouvel an

ⓒ KBS News

Le ministre sud-coréen de la Réunification s’est engagé à promouvoir les échanges des familles séparées par la guerre de Corée. C’est ce qu’a déclaré Cho Myoung-gyon lors d’une cérémonie d’offrandes pour les ancêtres à l’occasion du Nouvel an lunaire organisée collectivement par les Coréens qui ne peuvent pas retourner dans leur village natal. Cette cérémonie a eu lieu ce matin près du pavillon d’Imjingak à Paju, près de la frontière intercoréenne. En effet, ce pavillon entouré du fleuve d’Imjin à 7 km au sud de la ligne de démarcation a été construit en 1972, et de là, il est possible de voir de près la Corée du Nord. C’est la raison pour laquelle l’endroit a été choisi pour organiser ce « charye » collectif des familles séparées le premier jour du calendrier lunaire. Cette année, beaucoup misaient sur des retrouvailles de familles séparées à l’occasion du Seollal. L’attente avait été grandissante autour d’une rencontre de ce genre à mesure que la détente se poursuit dans la péninsule coréenne et que la coopération intercoréenne est remise sur les rails. Pourtant, cela n’a pas eu lieu lors de cette plus grande fête nationale. Les familles sont donc sommées de patienter un ou deux mois encore pour retrouver les leurs par visioconférence.

Comment expliquer ce retard ? Cela est surtout lié aux sanctions imposées à la Corée du Nord. Les équipements de visioconférence n’ont pas été utilisés depuis 2007, et ils sont actuellement hors service. Afin de procéder à leur réparation, du matériel doit être envoyé au Nord. Mais pour cela, le pays communiste doit bénéficier de la levée des sanctions. C’est un peu pareil pour la salle de rencontre. Le bâtiment construit en 2008 est à l’abandon depuis cette date. Donc avant d’y organiser une rencontre, il doit subir des travaux de rafraichissements. L’Onu et les Etats-Unis ne sont pas contre pour la tenue d’un tel événement humanitaire. Cependant, les problèmes liés aux différentes procédures doivent d’abord être résolus.

Quels sont les efforts déployés par la Corée du Sud ? Le gouvernement sud-coréen est actuellement en discussion avec l’administration Trump et les Nations unies. Le sujet sera également abordé lors de la prochaine discussion de travail entre Séoul et Washington. Avec ces efforts donc, de telles retrouvailles des familles séparées, qu’elles soient en chair et en os ou virtuelles, pourraient avoir lieu en mars au plus tôt.