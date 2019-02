Revalorisation du statut de Ryu Gwan-sun

ⓒ KBS News

Le parti au pouvoir et l’opposition parlent d’une même voix pour revaloriser l’héritage d’un personnage historique. La classe politique est unanime pour relever le grade de la décoration décernée à Ryu Gwan-sun, symbole du mouvement d’indépendance coréen du 1er mars qui marque son centenaire cette année. Le soulèvement du 1er mars, appelé « Samil Undong » en coréen, est un mouvement de résistance non violent lancé par le peuple coréen alors sous le joug de l’oppression militaire du Japon. Il s’agit également du premier mouvement d’indépendance de grande ampleur qui survenait dans une colonie d’un des pays vainqueurs depuis la Première guerre mondiale. Le 1er mars 1919, de nombreux Coréens se sont rassemblés dans six villes dont Séoul et Pyongyang afin de réclamer la libération de leur pays. Les 33 militants ont signé le jour même la déclaration d'indépendance coréenne. Ce mouvement s’est ensuite propagé dans d’autres villes à travers le pays et a duré plusieurs mois.

Quelle a été la réaction de l’Empire japonais ? Le Japon a réagi avec une violence extrême. L’armée impériale nippone n’a pas hésité à massacrer des militants pacifiques qui réclamaient l’indépendance de la Corée drapeau en main. Selon les statistiques japonaises, plus de 7 000 Coréens ont péri durant les répressions japonaises pendant les trois mois qui ont suivi le début de ce mouvement d’indépendance. D’innombrables militants et indépendantistes coréens ont aussi été torturés, enfermés et exécutés subissant de nombreuses atrocités. Les soldats japonais ont brûlé non seulement les fiefs des manifestants mais aussi des églises, des écoles ou des maisons civiles.

Qui est Ryu Gwan-sun, figure emblématique de ce mouvement de résistance ? Née en 1902 à Cheonan dans la province de Chuncheong du Sud, Ryu Gwan-sun a participé au soulèvement du 1er mars alors qu’elle était encore lycéenne à l’école Ewha, premier établissement d’enseignement moderne féminin fondé en 1886 dans le pays. Ensuite, elle est retournée dans sa ville d’origine où elle a mené le 1er avril le mouvement d'indépendance au marché Aunae durant lequel 19 manifestants dont ses parents ont perdu la vie. La lycéenne a été arrêtée et condamnée à trois ans de prison. Elle est décédée le 28 septembre 1920 sous la torture dans la prison de Seodaemun à Séoul à l’âge de 18 ans.

Sur quoi porte la discussion de la décoration décernée à cette figure emblématique ? Il existe cinq grades dans la décoration destinée aux militants indépendantistes du pays. Ryu Gwan-sun s’est vue attribuer à titre posthume le troisième de cette décoration. Mais aujourd’hui, des voix s’élèvent pour mettre en avant la nécessité de l’élever à un grade supérieur compte tenu de l’exploit et du symbole de cette martyre de la patrie.