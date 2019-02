HRI révèle « Les sources d’espoir pour l’économie sud-coréenne 2019 »

ⓒ KBS News

La Corée du Sud a de bonnes raisons d’envisager de belles perspectives économiques cette année. C’est la conclusion de l’institut de recherche de Hyundai (HRI). Son rapport intitulé « Les sources d’espoir pour l’économie sud-coréenne 2019 » énumère plusieurs éléments positifs malgré une conjoncture économique difficile. Selon les chercheurs de cet institut affilié au conglomérat sud-coréen, la situation actuelle du pays est meilleure que celle observée dans six pays avancés au moment où leur Revenu national brut (RNB) par habitant a dépassé la barre des 30 000 dollars. Ces derniers sont les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l’Allemagne, l’Italie et le Japon. Après avoir comparé la situation sud-coréenne avec celle des six nations, les auteurs du rapport estiment que le pays du Matin clair affiche une croissance économique élevée, un faible taux de chômage et une inflation modérée. Par exemple, son taux de croissance s’élève en moyenne à 2,8 % sur cinq ans. Ce chiffre est inférieur à celui des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne, mais supérieur à celui du Japon, de la France, de l’Allemagne et de l’Italie. Ensuite, seul le Japon a affiché un taux de chômage moins élevé. En matière d’inflation, la situation était meilleure uniquement en Grande-Bretagne.





Le rapport met en avant le montant élevé des réserves de devises. Les réserves de change ont atteint 403,7 milliards de dollars fin 2018 en Corée du Sud. Ce montant a placé le pays au 8e rang dans le monde. La part de sa dette externe à court terme dans les réserves de devises n’a cessé de baisser pour se réduire à 31,7 % au 3eme trimestre de l’année 2018. Un autre élément positif est l’excédent de la balance commerciale. L’excédent commercial va se poursuivre cette année car la flambée des cours du baril de pétrole est peu probable. Les efforts déployés pour relancer les investissements privés et renforcer les infrastructures sociales ont également contribué à cette perspective positive. Selon l’institut de recherche de Hyundai, la politique expansionniste du gouvernement, disposant cette année d’un budget 9,5 % plus important que celui de l’an dernier, pourra contribuer à l’amélioration de la situation de l’emploi et à la relance du secteur de la construction.





Néanmoins, cet optimisme n’est pas vraiment partagé. Le secteur des semi-conducteurs qui constitue l’un des piliers de l’industrie sud-coréenne, est en berne. La plupart des pays avancés affichent une conjoncture économique morose. En janvier, la Banque de Corée (BOK) a revu à la baisse le taux de croissance de l’économie sud-coréenne pour 2019 passant de 2,7 % à 2,6 %. Quant à l’HRI, il a misé sur 2,5 %.