Visite à Pyongyang de Steve Biegun en amont du deuxième sommet Corée du Nord-Etats-Unis

Steve Biegun est arrivé aujourd’hui en Corée du Nord pour préparer le prochain sommet entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. L’émissaire spécial du département d’Etat pour la Corée du Nord sera reçu par Kim Hyok-chol, l’ex-ambassadeur nord-coréen en Espagne. Le fait que la capitale nord-coréenne ait été choisie comme lieu de cette discussion bilatérale attire particulièrement l’attention. Cela montre que les deux représentants vont se concentrer surtout sur la détermination de l’ordre du jour du prochain tête-à-tête entre Trump et Kim au Vietnam. Exprimant son attente concernant sa rencontre avec son nouvel homologue nord-coréen, Biegun a notamment évoqué « l’abandon de l’ensemble des installations de production de plutonium et d’enrichissement d’uranium ». Ses propos signifient que tous les sites nucléaires y compris celui de Yongbyon doivent être détruits et que d’autres mesures supplémentaires doivent être prises. Selon l’émissaire américain, le leader du Nord a exprimé sa volonté d’y procéder lorsqu’il s’est entretenu en octobre avec le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo à Pyongyang.





Steve Biegun a proposé trois étapes en vue de parvenir à la dénucléarisation de la péninsule coréenne. D’abord, le pays communiste procèdera au démantèlement de l’ensemble des installations de traitement de plutonium et d’uranium y compris le site nucléaire de Yongbyon. Ensuite, il doit déclarer tous ses programmes nucléaires puis se soumettre à l’inspection et à la vérification d’experts étrangers. Enfin, la totalité des matières fissiles, des armes nucléaires, des missiles, des rampes de lancement et d’autres armes de destruction massives doivent être éliminés et détruits. Concernant les soutiens à apporter en échange de cette dénucléarisation, l’administration Trump a réaffirmé le maintien de son approche « simultanée et parallèle ». Biegun a ensuite mentionné des objectifs comme « la reprise de la confiance entre la Corée du Nord et les Etats-Unis », « l’amélioration des relations bilatérales », « l’établissement d’une paix permanente dans la péninsule coréenne » et « l’apport du soutien américain à l’investissement en Corée du Nord à un moment opportun », etc.





Reste à savoir si les deux pays pourront trouver un terrain d’entente à propos de la levée des sanctions contre le pays communiste. Le régime de Kim Jong-un insiste prioritairement sur l’assouplissement des mesures restrictives qui lui sont imposées alors que Washington fait de la dénucléarisation du Nord une condition préalable à toute levée des sanctions. Par ailleurs, la discussion porterait aussi sur l’ouverture d’un bureau de liaison entre les deux pays, la déclaration de la fin de la guerre de Corée, la signature d’un traité de paix ainsi que sur la reprise du complexe industriel de Gaeseong et du tourisme au mont Geumgang en territoire nord-coréen.