Ahn Chi-hwan sort une chanson pour commémorer le centenaire du mouvement pour l’indépendance du 1er mars

Ahn Chi-hwan a sorti un nouveau single intitulé « Les cris de cent ans » afin de célébrer le 100e anniversaire du mouvement pour l’indépendance du 1er mars et de l’établissement du gouvernement provisoire de la République de Corée à Shanghai.





Dans l’introduction de cette chanson, on entend les cris de milliers de Coréens réunis au parc Tapgol le 1er mars 1919 pour réclamer l’indépendance de leur pays occupé par le Japon. La voix grave et convaincante de cet auteur-compositeur-interprète répète des mots comme « notre peuple ».





Selon Ahn, il a écrit cette chanson afin de rappeler la mémoire et l’histoire du peuple aspirant à l’indépendance. Dans le même esprit, il avait sorti en mars 2018 « Le camélia d’avril » qu’il a composé pour le 70e anniversaire du soulèvement de Jeju qui a débuté le 3 avril 1948. Deux ans plus tôt, il avait publié « Deux regards sur le pouvoir », une autre chanson gardant un esprit vif et un regard critique sur la société sud-coréenne.





Ahn Chi-hwan a commencé à chanter dans une troupe universitaire. En 1986, il a mené sa carrière de chanteur en passant par des groupes comme « Aube » et « People seeking songs ».





Trois années plus tard, il a sorti son premier album en tant que chanteur solo. C’est avec son 5e album « Les gens sont plus beaux que les fleurs » sorti en 1998 qu’il a rencontré le plus grand succès.