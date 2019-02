Sunmi part séduire le monde

ⓒ YONHAP News

Selon l’agence Make Us Entertainment, Sunmi lancera sa tournée mondiale avec son premier concert à Séoul le 24 février.





En mars, la chanteuse partira rencontrer ses fans américains et canadiens dans huit villes en Amérique du Nord. L’ex-membre du girls band Wonder Girls enchaînera sa tournée en Asie en se produisant à Hong Kong, Taipei et Tokyo.





Intitulée « Warning », cette première tournée internationale de l’artiste pourra lui permettre de gagner en visibilité en dehors de son pays.





Sunmi s’est vite imposée avec la publication triomphante de son premier single « 24 Hours » en 2013 signé par JYP. Connaissant un succès non démenti depuis, elle bénéficie aujourd’hui d’une réputation exceptionnelle en tant que soliste féminine.