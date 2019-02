De plus en plus d’idoles rejoignent les castings de différentes séries télévisées

ⓒ YONHAP News

Do Kyong-soo, mieux connu sous le nom de scène D.O., fait partie du groupe EXO. Il a également tenu des rôles plus ou moins importants dans des dramas. D.O n’est pas un cas isolé. Plusieurs stars de la K-pop lui emboitent le pas afin de briller sur scène comme derrière la caméra.





D’abord, Choi Si-won, membre de Super Junior, sera à l’affiche de la nouvelle série intitulée « Mes chers compatriotes » qui sera diffusée sur la chaîne KBS2. Le chanteur incarnera le personnage d’un imposteur chevronné qui n’a jamais été attrapé par la police.





Quant à Lee Seung-gi, il donnera la réplique à Suzy, ex-membre du girls band Miss A dans « VAGABOND » qui sera diffusé sur SBS en mai.





Aujourd’hui, les membres de boys band ou de girls band sont mieux acceptés dans les K-drama. Dans ce contexte, des chanteurs qui se démarquent par leur interprétation sont de plus en plus recherchés.