« Underdog » revient de loin

Les réalisateurs Oh Sung-yoon et Lee Chun-baek sont finalement parvenus à sortir sur les écrans le film d'animation qui devait relancer le genre en Corée du Sud : « Underdog ». Mais même s'ils se sont donnés un mal de chien, le résultat est cruellement marqué par les difficultés rencontrées en post-production après une première projection, pourtant réussie, d'un brouillon lors du dernier Bifan.





* Une longue attente

Après le succès de « Leafie » la poule rebelle (alias « Leafie, A hen into the wild ») en 2011, et ses 2,2 millions d’entrées locales, ses dizaines de sorties dans le monde entier , le film suivant de Oh Sung-yoon, était très attendu. Cette fois, il se mettait au travail avec l'animateur Lee Chun-baek. Dès 2017, l’un des membres du célèbre boys band de k-pop EXO, Do Kyung-soo (alias D.O), annonce qu'il interprétera l'une des voix : c'est l'excitation absolue chez les fans, et le début d'un rêve chinois pour l'animation sud-coréenne. Sachez qu’EXO est un groupe sud-coréano-chinois et compte de nombreux fans dans l’empire du Milieu. « Leafie », basé sur un roman jeunesse de Hwang Sun-mi (« The Hen who dreamed she could fly ») avait su jouer de la métaphore sociale et politique. On était plus près de « La Ferme des animaux » de Georges Orwell que de Walt Disney. Le marché chinois l'acceptera-t-il pour le nouvel opus ? Le film est vite, trop vite, annoncé pour le Festival international du film fantastique de Bucheon en 2018. En fait, il ne sera projeté, au cours du festival, qu'un brouillon du film, demandant encore beaucoup de travail de finition. Mais les choses vont vite se gâter.





* Les dalmatiens en Corée du Sud

Disons-le toute de suite, « Underdog » est une histoire de chiens. Le jeu de mot sur l'anglais « underdog » renvoie aux classes laborieuses et aux perdants dont la poule rebelle Leafie était déjà issue. Le gentil chien Moong-chi, dont la voix est interprétée par D.O, est abandonné par son vilain maître. Dégrisé, il rejoint la bande de chiens errants de Jjang-ah (la voix est de Park Chul-min). Il entend parler d'un lieu où les chiens vivraient libres. Une autre bande de chiens, des vrais voyous cette fois, vient à passer par là. Notre Moong-chi les rejoint, car il est attiré par la liberté qu'ils représentent. Un méchant humain les traque aussi. Ils décident de partir pour une longue marche vers la terre promise de liberté pour les chiens. Bref, il n'y pas de quoi fouetter un chat.





* Un problème de THAAD

L'aspect mal léché du film vient de problèmes de post-production qu'on subodorait dès la projection l’été dernier en festival. Car en raison du déploiement du THAAD, le bouclier anti-missile américain, en Corée du Sud, la tension entre Séoul et Pékin monte. La production chinoise se retire, et le pauvre réalisateur se met à la recherche de financements complémentaires que les productions locales lui refusent. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est donc un « crowd funding » qui a permis de boucler ce qu'il était encore possible de boucler. Les fans d’EXO et plus particulièrement de D.O ont, probablement, mis la main à la poche comme le montre la longue liste des contributeurs dans le générique de fin.





* THAAD pas cent balles ?

Las, l'affaire du THAAD s'est calmée, mais Oh Sung-yoon et Lee Chun-baek ont du faire au plus court : les décors superbes qui devaient opposer la vie des chiens de la ville à ceux de la campagne sont restés en friche. On attendait le film un cran au-dessus de « Leafie » comme « Seoul Station » de Yeon Sang-ho avait dépassé « The Fake ». Il faudra probablement attendre le prochain film d'animation, si le box-office local, encore faible avec une sortie indépendante ad minima, est compensé par le retour des Chinois. L'avenir nous le dira.