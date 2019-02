© VEGAN

L’agence nationale de certification et de services Vegan ou végétalien a été créée en mars 2018. Elle se trouve à l’Institut des technologies de Hanyang, sur le campus de l’université du même nom. Son travail principal est de fournir une accréditation pour les produits végétaliens.

Pour ceux qui ne connaissent pas le mot « végétalien », cela désigne les aliments ou les produits cosmétiques qui ne comprennent ni n’utilisent des matières d’origine animale dans l’ensemble de leur processus de fabrication, de transformation et de cuisson. Mais dans un contexte plus large, ce terme implique une certaine culture et un certain mode de vie.





