Effets économiques du groupe BTS

Le groupe de K-pop BTS a fait ses débuts en 2013. Et depuis 2017, il est devenu extrêmement populaire parmi les adolescents et les jeunes de 20 ans dans le monde entier. A tel point que sur le plan touristique, il se dit que quand la popularité de BTS augmente d’un point de pourcentage, le nombre de touristes étrangers en visite en Corée du Sud progresse de 0,45 point.

Sur le plan économique, les exportations ayant trait avec BTS ont atteint 1,1 milliard de dollars, dont 233 millions en vêtements, 426 en produits cosmétiques et 456 en produits alimentaires. Au final, il a été calculé que le septuor sud-coréen était responsable de 7,6 % de l’ensemble des touristes étrangers qui s’étaient rendus dans le pays du Matin clair en 2017, et de 1,7 % des exportations de consommation la même année. Mais les répercussions vont bien au-delà du groupe et se ressentent aussi sur toute la vague sud-coréenne du hallyu.