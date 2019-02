Les Japonais préfèrent encore envoyer des cartes de vœux en papier pour célébrer la nouvelle année

ⓒ Getty Images Bank

Au début de l’année, beaucoup de gens adressent leurs vœux de nouvel an à leurs connaissances. Aujourd’hui, à l’ère numérique, les emails ou les messages mobiles remplacent de plus en plus les cartes de vœux en papier.





Ce qui n’est pas le cas au Japon où les cartes classiques sont toujours appréciées. En 2017, leurs ventes pour l’année 2018 ont avoisiné les 3 milliards. Cela signifie qu’arithmétiquement, chaque habitant sur l’Archipel a envoyé plus de 20 cartes.





Cependant, cet attachement des Japonais n’est pas épargné par la tendance générale qui prône l’envoi des salutations de nouvelle année par des moyens numériques. Les ventes de cartes de vœux classiques ont connu un pic en 2003 avec 4,5 milliards d’exemplaires. Mais depuis cette date, elles continuent de baisser pour atteindre les 4 milliards en 2007, puis les 3 milliards en 2015.