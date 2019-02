Selon une étude, les centrales éoliennes ont de grandes répercussions sur l’écosystème

ⓒ Getty Images Bank

L’énergie éolienne est considérée comme l’une des principales énergies renouvelables. Sa production dépasse les 500 millions de kW dans le monde et l’Inde est le 4e pays producteur de cette énergie.





Or, selon une étude d’une équipe de recherche indienne, dans les alentours des centrales éoliennes, la densité de l’habitat des lézards est trois fois plus élevée qu’ailleurs. En revanche, celle des rapaces qui sont leurs prédateurs n’est qu’un quart par rapport aux autres régions.





Cela laisse supposer que la production d'électricité éolienne a une influence possible sur l’écosystème et plus largement qu’on ne le pensait. D’après l’équipe de recherche, les centrales éoliennes ont des répercussions sur l’écosystème, comme si elles se situaient au sommet de la chaîne alimentaire.