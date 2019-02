Patinage de vitesse : la Corée du Sud rafle des médailles en 5e manche de la Coupe du monde

© YONHAP News

La Corée du Sud rafle des médailles en 5e manche de la Coupe du monde de patinage de vitesse sur courte piste qui s’est déroulée du 1 au 3 février à Dresde, en Allemagne.





Le deuxième jour, Kim Ji-yoo et Kim Gun-woo se sont emparés du trône respectivement dans l’épreuve de 1 500 m féminine et masculine. Hwang Dae-heon s’est aussi classée 1er en 1 000 m. Quant à la pépite Shim Suk-hee, elle s'est disqualifiée pour la finale et a dû se contenter de prendre la 1er position de la finale B.





Dimanche, Lim Hyo-jun a offert à sa patrie l’or dans le 500 m pour la première fois depuis quatre ans et deux mois. Quant à Park Ji-won, il a remporté la deuxième course de 1 000 m.





Le pays a comptabilisé un total de dix médailles dont cinq en or, trois en argent et deux en bronze.