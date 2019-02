Extrait de l’émission :





Publié en 1975, « L’Apprenti voleur » de Kim Joo-young est une satire perspicace de la vie misérable d’une famille vivant dans un dépotoir de la ville.









Certes, le beau-père rachetait des bouteilles vides de soda en échange de yeot – ce caramel de sirop de malt – ou d’argent. Le problème, c’est qu’il me confiait sa charrette à bras dès qu’il trouvait une maison dont la porte d’entrée était ouverte.





Pour réduire le risque de nous faire attraper, nous avons fixé le mot d’ordre avant qu’il ne pénètre dans une maison. Je me tenais à côté de la charrette et lorsqu’un homme s’approchait, je criais : « Nous achetons des bouteilles vides ! » et, quand il s’agissait d’une femme : « Nous achetons de vieilles cuvettes ! ». Ensuite, le beau-père, ainsi alerté, se précipitait dehors. C’était une affaire bougrement risquée.





의붓아버지는 물론, 사이다병이나 콜라병을 받고

엿이나 돈으로 바꿔주기도 하였지만,

그것보다는 걸핏하면 리어카 옆에 나를 세워둔 채,

대문이 열린 집이면 무턱대고 안으로 들어가는 것이었습니다.





그는 그 집 수돗가에 있는 대야나 양은 그릇들을

몽땅 훔쳐들고 밖으로 나오는 것입니다.

나는 밖에 세워둔 리어커를 붙잡고 섰다가

남자가 나타나면 “사이다병 삽니다아”,

여자가 나타나면 ‘헌 대야 삽니다아’하고 소리쳐주면

의붓아버지가 속 차리고 부리나케 밖으로 쫒아나오곤 하지요.

장사라도 더럽게 똥줄 빠지는 장사지요.









* Interview : Jeon So-yeong, critique littéraire

Dans cette histoire, le monde est vu à travers les yeux d’un jeune garçon. Dans la plupart des œuvres littéraires pour adultes où les narrateurs sont des enfants, la dure réalité de la société est souvent filtrée par leur regard innocent, mais le narrateur-protagoniste de cette nouvelle, Won-su, est loin d’être naïf. Son beau-père l’initie au vol et au chantage et l’adolescent a l’audace de tenter davantage. Il dit que les adultes ont beau être physiquement grands, ils sont intrinsèquement faibles tout comme une belette qui se replie sur elle-même quand on la touche. Won-su est un garçon qui peut évaluer l’univers des adultes, enfant précoce qui a grandi trop vite dans un monde rude.









Maintenant, les roues d’un côté ont été enlevées et le minibus a commencé à pencher avec des bruits de grincement. Cependant, je n’ai pas été déçu. Parce que mon père semblait à mes yeux aussi grand qu’un géant : il n’a pas cédé ma mère à ce méchant Choi même si notre cocon familial allait être rasé. J’étais ému et fier de l’avoir comme père.

J’ai alors sorti la barre de fer de ma poche et l’ai jetée loin, de l’autre côté du ciel.

— Hé, connard, viens ici, putain de merde!

Sur ce, je me suis élancé sur ce salaud de Choi, tel un chien de chasse.





이제 한 쪽 바퀴가 완전히 떨어져나가고,

차체가 뻐거덕 소리를 내며 기울기 시작하였습니다.

그러나 나는 실망하지 않았습니다.

우리 세 식구가 기거할 집이 헐리는 것을 감수하면서까지

어머니를 음흉한 최가 놈에게 넘여주지 않았던 아버지가

아무래도 거인으로 보였기 때문입니다.

나는 그런 아버지를 두었다는 사실에 감동하였고, 또한 자랑스러웠지요.

그 때 주머니에 쑤셔넣었던 쇠꼬챙이를 꺼내서

저 쪽 하늘 멀리 멀리로 던져버렸습니다.

“야 이 새캬, 이리 나오라구, 썅! ”

나는 이렇게 소리지르며 최가 놈을 향해

사냥개처럼 달려나갔습니다.









Auteur :

Kim Joo-young est né en 1939 à Cheongsong dans la province de Gyeongsang du Nord. Il se fait un nom en tant qu’écrivain professionnel en 1971 avec la publication d’« Une Période de repos ».