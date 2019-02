Marine Lauzat, hôtelière ambitieuse

La persévérance est probablement ce qui a permis à notre invitée de la semaine de vivre cette aventure pleinement, avec ses hauts et ses bas. Marine Lauzat a fait ses bagages et mis les pieds en Corée du Sud alors qu’elle n’avait que 19 ans. Plus de cinq ans plus tard, la jeune Française est désormais hôtelière dans un prestigieux hôtel situé à Séoul.





ⓒ Fournies par Marine Lauzat

Il y a quelques jours, cette hôtelière est passée dans l’émission « Mon voisin Charles », diffusée sur KBS1. On l’y voit vivre son quotidien professionnel et personnel, entaché par le stress d’un avenir incertain dans ce pays pour lequel elle a tout donné.





ⓒ Fournies par Marine Lauzat

A travers cet entretien sans masque, Marine nous plonge dans son aventure ; sa passion pour la couture et la confection de Hanbok, sa bataille pour l’obtention du visa travail tant attendu, entre autres… Vous l’entendrez, l’affaire était loin d’être gagnée, et pourtant, grâce à une force dont elle seule a le secret, une loi relative à l’immigration a changé. Rencontre !