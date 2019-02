Quels sont les chanteurs du signe du cochon pour cette année du cochon doré ?

ⓒ YONHAP News

2019 est l’année du cochon d’or, qui ne revient que tous les 60 ans. Dans le monde de la K-pop, beaucoup de stars sont du cochon, qui est un symbole de prospérité en Asie.





Parmi les plus jeunes, on peut citer Jimin et V de BTS. Ayant fait ses débuts en 2013, le boys band numéro un au monde a renouvelé son contrat en octobre avec son label Big Hit Entertainment.





Comme les deux membres des Bangtan Boys, Nayeon de TWICE est également née en 1995. Le girls band numéro un se lancera dans une tournée japonaise à partir de mars. Parmi d’autres filles du même âge, on peut citer Hwasa, vocaliste du girls band MAMAMOO, So-won, leader du groupe Gfriend et Nam-ju d’Apink.





L’astrologie asiatique se base sur un cycle de douze années. Cela veut dire qu’on retrouve le signe du même animal tous les douze ans. Parmi les stars nées en 1983, il y a Kim Hee-chul de Super Junior et la chanteuse Byul.





Si on remonte encore 12 ans en arrière, on retrouve Park Jin-young, qui est à la tête du label JYP Entertainment, et You Hee-yeol, chanteur, compositeur et fondateur du label Antenna Music.