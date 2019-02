Plusieurs nouveaux boys bands feront leurs débuts au 1er semestre de cette année

ⓒ Big Hit Entertainment

Les principaux labels de la K-pop annoncent le lancement de nouveaux boys bands lors de la première moitié de cette année.





Ce sont SM, YG et Big Hit Entertainment. Ils ont déjà dévoilé leurs nouveaux visages. La concurrence s’annonce d’autant plus rude que ces groupes sont l’aboutissement de plusieurs années de préparation.





Tout abord, TXT, du label de BTS, est devenu le groupe d’idoles le plus médiatisé avant même ses débuts. TXT est l’acronyme de TOMORROW X TOGETHER. A chaque fois qu’un nouveau membre se révèle, son nom domine la plupart des plateformes et des réseaux sociaux.





SM vise plutôt le marché chinois. L’agence de plusieurs groupes célèbres comme TVXQ, Super Junior et EXO a annoncé les débuts imminents du nouveau boys band appelé « WayV », composé de 7 membres.





Quant à son rival YG, il a montré toutes les étapes de sélection de sept membres pour son groupe « YG Treasure Box » à travers l’émission éponyme diffusée sur JTBC.