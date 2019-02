TWICE ajoute une date à sa tournée au Japon

ⓒ JYP Entertainment

Alors que ses billets se sont vendus comme des petits pains, le girls band TWICE a décidé de donner un concert supplémentaire au Japon. Intitulée « Dream Day », sa tournée dans l’archipel prévoit initialement quatre concerts entre le 21 mars et le 6 avril au Osaka Kyocera Dome, au Tokyo Dome et au Nagoya Dome.





Selon JYP Entertainment, un concert supplémentaire aura lieu le 20 mars à Osaka. Puisqu’un dôme peut accueillir entre 40 000 et 50 000 spectateurs, les neuf jeunes filles pourront mobiliser au total 210 000 fans japonais à travers leurs cinq spectacles.





Avant de se lancer en tournée, TWICE va d’abord sortir le 6 mars son nouvel album japonais intitulé « #TWICE2 ».