Inquiétudes grandissantes concernant la dispute commerciale sino-américaine

Les négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine semblent dérailler. Beaucoup prédisaient que le président américain Donald Trump allait rencontrer son vis-à-vis chinois Xi Jinping après son deuxième sommet avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un au Vietnam à la fin de ce mois. Mais le locataire de la Maison blanche a déclaré qu’il ne prévoyait pas rencontrer Xi ce mois-ci, laissant craindre le pire pour l’avenir de la trêve commerciale de 90 jours entre les deux pays.





Les Etats-Unis et la Chine ont tenu des négociations commerciales de haut niveau à Washington les 30 et 31 janvier derniers. Ces négociations ont été jugées positivement par les Américains, Trump déclarant même que les deux camps avaient fait des progrès considérables et qu’ils allaient parvenir à de grands objectifs. De son côté, Xi lui a fait savoir qu’il espérait que les deux Etats pourraient se rencontrer à mi-parcours afin de parvenir à un accord commercial avant le 1er mars.





Néanmoins, des responsables américains ont déclaré que Washington et Pékin avaient des points de vue très divergents sur la réforme structurelle de la Chine, notamment sur les modifications de sa politique industrielle. Mais Pékin met en avant qu’il a toujours mené des politiques de réforme et d’ouverture et qu’il ne peut accepter la demande américaine d’un changement radical. Il est donc peu probable qu’il modifie sa politique à long terme, qui est étroitement liée à ses intérêts nationaux, simplement parce que Washington le lui demande.