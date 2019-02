Concert de Maroon 5

Le groupe de pop rock américain Maroon 5 donnera un concert le 27 février à Séoul. Sa dernière représentation en Corée du Sud remonte à 2015.





Maroon 5 a fait ses débuts en 1997 avec son premier album « The Fourth World ». Grâce à ses tubes à succès présentés en 2002, tels que « This Love », « She Will Be Loved » et « Sunday Morning », il est devenu un phénomène mondial.





Sa musique combinant le rock, le pop et le R&B de manière sensuelle et harmonieuse a séduit beaucoup d’amateurs dans le monde entier pour s’imposer comme l’un des groupes les plus populaires sur la planète.





Maroon 5 a été récompensé plusieurs fois par les Grammy Awards : « meilleur nouvel artiste » en 2004, « meilleure prestation pop d'un duo ou groupe avec chant » en 2005 et 2007. Les ventes de l’ensemble de ses albums s’élèvent à 36 millions d’exemplaires.





Date : le 27 février 2019

Lieu : Gocheok Sky Dome, Séoul