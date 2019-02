Bruxelles porte à 23 pays sa liste noire du blanchiment d’argent

ⓒYONHAP News

Nous allons à présent nous pencher sur la liste noire provisoire que vient de mettre à jour la Commission européenne dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La Corée du Nord fait figure parmi les 23 pays blacklistés. Le blanchiment d’argent peut être défini comme un processus permettant de déguiser des sources illégales de fonds, y compris les trafics clandestins de drogues ou d’armes, l’évasion fiscale ou encore les pots-de-vin. Cet argent sale est souvent issu de crimes organisés d’envergure et finance parfois des actes terroristes.





L’Union européenne est considérée comme un terrain idéal pour ces opérations occultes en raison de son système bancaire vulnérable dans ce domaine. Certes, les banques du Vieux continent sont placées sous le contrôle direct de la Banque centrale européenne (BCE). Mais la responsabilité de la mise en œuvre de la législative européenne en la matière revient au gouvernement de chaque nation. Ainsi, l’année dernière, la banque lettone ABLV a été fermée pour avoir blanchi des fonds nord-coréens destinés à financer son programme nucléaire. Aux Pays-Bas, ING a été sommé de s’acquitter d’une amende de près de 800 millions d’euros pour infraction aux dispositifs anti-blanchiment de l’UE.





C’est pour parer à ces carences que Bruxelles a adopté sa 5e directive anti-blanchiment, entrée en vigueur en juillet dernier. Cette nouvelle mesure prévoit, en particulier, le renforcement des sanctions, l’interdiction d’accès au système financier européen par les entités et les individus incriminés, ainsi que l’intensification de la coopération entre les pays membres. L’établissement d’une liste noire des Etats à haut risque, dévoilée hier, s’inscrit dans cette nouvelle initiative. Les établissements ou les individus de ces 23 pays seront soumis à une surveillance renforcée et à des punitions plus musclées en cas de détection d’infraction. A part cela, l’Union européenne projette d’accorder à l’Autorité bancaire européenne (ABE) un plus grand pouvoir d’investigation sur des actes financiers illicites. Enfin, elle envisage d’octroyer au Parquet européen en cours de création, le pouvoir d’enquêter contre tous les Etats membres sur des irrégularités liées au financement du terrorisme à partir de 2025.