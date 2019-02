A Taïwan, le cochon est populaire comme animal de compagnie

ⓒ Getty Images Bank

A l’occasion de l’année du cochon, ce dernier est prisé comme animal de compagnie à Taïwan. Car les gens pensent que cela leur portera chance. Cependant, les défenseurs des animaux craignent qu’ils en adoptent sans réfléchir et les abandonnent plus tard.





L'agence de presse Reuters a récemment publié un article sur cette tendance. Selon elle, élever ces animaux à la maison n’est pas facile du tout. Car les petits cochons grognent sans cesse pour demander à manger ou de jouer avec eux. Alors, un certain nombre de propriétaires qui ne le supportent plus les abandonnent au bout de quelques mois. De plus, les cochons avec l’intelligence d’un enfant de cinq ans peuvent ouvrir la porte du réfrigérateur ou les tiroirs pour endommager ce qui se trouvent dedans.





D’après une ferme de cochons, beaucoup de gens viennent en acquérir pour les élever chez eux. Mais il le déconseille, parce que ce sont des animaux adaptés à la ferme, et non pas aux foyers.





Si ces animaux sont abandonnés, cela pose un problème plus grave que les chiens ou les chats rejetés. Car il est beaucoup plus difficile de trouver de nouveaux adoptants. En outre, étant donné que, conformément à la loi, les cochons ne sont pas classés parmi les « animaux de compagnie », ils ne peuvent pas être confiés aux centres de protection des animaux.