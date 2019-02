En Chine, un système anti-corruption basé sur l’IA surveille les fonctionnaires

ⓒ Getty Images Bank

Le South China Morning Post (사우스 차이나 모닝 포스트) a rapporté que, ces sept dernières années, le gouvernement chinois avait identifié à l’aide d’un système de surveillance basé sur l’intelligence artificielle, plus de 8 000 fonctionnaires ayant commis des actes de corruption.





Selon le journal, depuis 2012, une trentaine de gouvernements locaux dans le pays emploient ce dispositif. Il ramasse en temps réel diverses informations personnelles sur les fonctionnaires et établit des schémas qui montrent leurs relations sociales et le flux de leur argent. Et, dès qu’il repère des points suspects, comme le versement d’une grande somme d’argent sur leur compte, il en informe aux services d'inspection.





Malgré de bonnes performances, ce système est confronté à une opposition farouche de la part des fonctionnaires. Ils essaient d’empêcher son utilisation, de peur que leur vie privée soit exposée en détails.