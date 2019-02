A la découverte du manhwa, la bande dessinée coréenne

ⓒ KBS

Depuis plus d’un siècle, le manhwa, c’est-à-dire la bande dessinée coréenne, qu’il soit didactique, humoristique ou engagé, rythme la vie des habitants de la péninsule.





Pan important de l’histoire et de la culture du pays du Matin clair, il compte désormais un nombre grandissant d’amateurs étrangers. En effet, souvent drôle voire osé, il permet de découvrir d’autres aspects de l’humour coréen et d’apprendre de nouveaux jeux de mots, expressions familières ou onomatopées.





C’est aussi un excellent moyen pour se divertir dans les transports en commun tout en enrichissant son vocabulaire. Heureusement, pour les non-coréanophones, de nombreux manhwas sont traduits en anglais ou même en français. Aujourd’hui, forte d’un demi-millier de maisons d’édition, la Corée du Sud est l’un des premiers pays producteurs de BD au monde. Les manhwa sont déclinés sous de nombreuses formes : papier, Internet et téléphone mobile.





Bien que le style graphique du manhwa et du manga, son pendant japonais, soient parfois ressemblants – les deux ont pour ancêtre la gravure asiatique, notamment chinoise, du 10e siècle – les sujets traités dans la bande dessinée sud-coréenne sont moins fantaisistes et davantage tournés vers la vie quotidienne ainsi que les problèmes de société.





Six genres de manhwa sont généralement référencés dans les manhwabang (bibliothèques spécialisées permettant de les lire via un système d’abonnement ou de location) et les librairies : le manmun manhwa, composé d’une seule case, le sonyun manhwa, pour un public adolescent, le sunjeong manhwa, destiné à un lectorat féminin, le tchungnyun manhwa, pour jeunes adultes, le myeongrang manhwa, humoristique pour adultes, et enfin le ttakji manhwa, récit illustré d’aventure qui a généralement pour théâtre l’Occident, un genre particulièrement populaire dans les années 50.





En attendant de trouver votre bonheur, découvrez cette semaine l’histoire du manhwa et quelques conseils de lecture !