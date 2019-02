L’automobile sud-coréenne menace-t-elle la sécurité nationale des Etats-Unis ?

© YONHAP News

Aux Etats-Unis, le département du Commerce a mené une étude approfondie sur l’impact des importations de voitures sur la sécurité nationale, suite à la demande du président Donald Trump. Selon l’AFP, il en aurait tiré la conclusion que les véhicules et équipements automobiles importés constituent bien une « menace pour la sécurité nationale » en affaiblissant l’industrie concernée du pays. Cette conclusion devrait servir de fondement juridique pour Washington à justifier une nouvelle imposition de lourdes taxes douanières en la matière. Si l’administration Trump prend une telle mesure de protection, ce sont les constructeurs et équipementiers automobiles de l’Union européenne, du Japon et de la Corée du Sud qui en subiront de plein fouet les conséquences. Toutefois, on ne sait pas encore quelles catégories de produits seront visées par l’augmentation des droits de douane, et dans quelle mesure les tarifs seront revus à la hausse. Le locataire de la Maison blanche devrait en décider en tenant compte des négociations avec ses partenaires commerciaux. Certains prédisent que le pays imposera ses taxes supplémentaires uniquement sur les voitures « made in Europe », de manière à épargner les composants en provenance du Vieux continent ainsi que les véhicules et pièces d’autres régions. Finalement, une seule chose est sûre pour le moment : c’est Donald Trump qui tranchera sur ce dossier.





Le ministre délégué sud-coréen au Commerce s’est montré plutôt rassurant en la matière. Kim Hyun-chong a laissé entendre que la Corée du Sud pourrait être exemptée d’une éventuelle hausse des tarifs douaniers. Il a effectué une visite officielle à Washington du 29 janvier au 6 février pour rencontrer des hauts fonctionnaires et des parlementaires. A cette occasion, il a appelé à agir en faveur de son pays. Et il a obtenu des réactions positives de leur part.





Le pire scénario, ce serait que les Etats-Unis procèdent à une hausse douanière sur toutes leurs importations automobiles. Dans ce cas, la Corée du Sud en serait la plus grande victime. C’est l’hypothèse avancée dans un rapport récemment publié par l’institut de recherche rattaché à l’Association sud-coréenne du commerce international (KITA). D’après cette étude, face à un taux douanier de 25 %, le pays du Matin clair accuserait une chute de 22,7 % de ses exportations automobiles, alors qu’il a vendu 720 000 véhicules l’an dernier. Quant au Japon, la Chine et l’Allemagne, ils subiraient une baisse respectivement de 21,5 %, 21,3 % et 21 %. A supposer que la taxe de 25 % soit entièrement répercutée sur le prix de vente, ce sont bel et bien les voitures « made in Korea » qui connaîtront la plus grande hausse des prix à la consommation avec 23,9 %. En 2018, la Corée du Sud a réalisé un tiers de ses exportations de voitures et pièces automobiles vers les USA, pour une valeur totale de 24 milliards de dollars. Par conséquent, si elle subissait une augmentation des tarifs douaniers américains, non seulement l’industrie automobile mais aussi l’économie dans son ensemble seraient sérieusement touchées.