Les instruments à cordes traditionnels

Le gayageum est un instrument à six cordes de la famille des cithares. On en trouve également à 12 cordes et d’autres, plus récents, à 25 cordes. Les plus anciens sont dotés de cordes de soie, tandis que les modèles les plus récents sont, eux, dotés de cordes en nylon.





Traditionnellement joué assis, l’instrument est posé sur une jambe ou, plus récemment, debout, posé sur des tréteaux. Une main pince les cordes avec les doigts pour les faire vibrer, tandis que les doigts de l'autre main appuient sur les cordes afin d’en moduler le son.

Cet instrument peut se jouer en solo ou en orchestre de chambre de quelques personnes et est utilisé dans différents styles de musique, alliant les titres modernes au son traditionnel du gayageum ; l’orchestre de l’université féminine Sookmyung, à Séoul, est d’ailleurs connu pour ce genre de reprises musicales.





L’autre instrument à cordes que nous souhaitons vous présenter est le gomungo. Visuellement très proche du gayageum, le son produit est bien distinct. Il fait lui aussi partie de la famille des cithares mais se joue différemment.





Contrairement au premier instrument dont nous avons parlé, celui-ci n’est composé que de six cordes et ces dernières sont frappées et tirées par un bâtonnet de bambou tenu par une main tandis que l’autre appuie sur les cordes afin d’obtenir la hauteur de son voulue.

Les spécialistes croient que le nom fait référence au royaume de Goguryeo qui a perduré durant sept siècles, depuis le premier siècle avant notre ère jusqu'à sa destruction en 668 et se traduit par « cithare Goguryeo », ou qu'il renvoie à la couleur et veut dire « cithare noire ».





Abordons, maintenant, l’un des instruments qui a l’un des sons les plus mélancoliques qu’il nous soit donné d’entendre…

Le haegeum est un instrument qui ressemble à un violon, sauf qu’il n’est composé que de deux cordes de soie et se tient à la verticale sur le genou de l’artiste. Il possède un manche en forme de tige et une caisse à résonance en bois creuse auxquels sont tendues les deux cordes qu’un archet vient caresser pour former ce magnifique son.

La variété des sons du haegeum est impressionnante, même si elle n'a que deux cordes, les sons déclinent la mélancolie, la tristesse, mais aussi et parfois l'humour. Il est composé de huit matériaux : le métal, la pierre, la soie, le bambou, la gourde, l’argile, la peau et le bois, d'où la dénomination « Paleum » qui signifie huit sons.