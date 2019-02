Le gouvernement a présenté un nouveau plan cadre de la sécurité sociale

ⓒKBS News

Séoul mobilisera, d’ici 2023, plus de 330 000 milliards de wons, soit 260 milliards d'euros, pour mettre en place un régime national de sécurité sociale inclusif dans les domaines de l'emploi, de l'éducation, du revenu et de l'accès aux soins de santé. C'est ce que prévoit le nouveau plan cadre de la sécurité sociale, publié le 12 février par l’exécutif. Celui-ci s'est fixé pour objectif de placer la Corée du Sud parmi les dix meilleurs pays au monde pour la qualité de vie d'ici 2040.





Le plan cadre de la sécurité sociale est établi tous les cinq ans. Il sert de document de base aux différents ministères concernés pour élaborer leurs politiques. Le plan annoncé mardi est le deuxième du genre, après celui présenté en 2014. Il porte sur la période 2019-2023.





Ce nouveau plan repose sur une vision qui consiste à « créer une société inclusive où tous les citoyens vivent bien ensemble ». Il vise à établir un système de sécurité sociale inclusif, à mieux coordonner les différents dispositifs de protection sociale ou encore à mettre en place des réseaux de services à l'échelle des communautés locales. En 2017, la Corée du Sud occupait le 28e rang dans le classement des pays de l'OCDE en matière de qualité de vie. L’objectif est de placer le pays au 20e rang en 2023, puis au 10e rang en 2040. Pour améliorer la qualité de vie des citoyens, le gouvernement veillera à l'équilibre entre le développement économique et le développement social.





Le plan propose des actions à mettre en œuvre d'ici 2023 dans quatre domaines principaux. Tout d'abord, dans les domaines de l'emploi et de l'éducation, l’exécutif prévoit d'étendre la gratuité de l'enseignement aux lycées, d'élargir la couverture de l'assurance-chômage, de convertir les emplois précaires en emplois stables et de réduire le nombre d'heures de travail annuelles des sud-Coréens. En matière de garantie de revenus, quelque 420 000 personnes seront couvertes par le régime de sécurité des moyens de subsistance de base. 3,34 millions de foyers bénéficieront des mesures fiscales incitatives au travail. Dans le domaine des soins de santé, la couverture de l'assurance-maladie sera étendue. Notamment, les examens IRM et les échographies seront progressivement pris en charge par l'Etat. Le gouvernement s'efforcera en outre de résoudre les disparités entre régions en matière d'accès aux soins de santé. Dans le domaine des services sociaux, les citoyens bénéficieront de divers services adaptés à leur position dans le cycle de vie et à leur situation. Un système complet de services d’accompagnement communautaire sera mis en place. Environ 130 000 logements locatifs publics en moyenne par an seront construits.





Séoul propose des objectifs précis dans chacun des domaines. Il vise d'abord à faire passer la part de la population à bas salaires de 22,3 % en 2017 à 18 % en 2023, puis à 15 % en 2040. Il s'engage également à abaisser le taux de pauvreté relative de 17,4 % en 2017 à 11,3 % en 2040. Il s'efforcera d'augmenter l'espérance de vie en bonne santé à 78 ans en 2040 contre 73 ans en 2016. Enfin, il fera passer le ratio des investissements en services sociaux par rapport au PIB de 5,7 % en 2015 à 7,4 % en 2023, puis à 10,7 % en 2040.





La question qui se pose maintenant est de savoir comment financer ces coûts. Le gouvernement estime le budget nécessaire à environ 330 000 milliards de wons. Mais à part la restructuration des dépenses publiques et l'amélioration de la gestion des recettes fiscales, il ne parvient pas à présenter un mode de financement plus convaincant. Certains se doutent de la viabilité de ce plan ambitieux, surtout dans un contexte marqué par des signes de ralentissement économique et un vieillissement rapide de la population.