Hyundai Heavy Industries va acquérir Daewoo Shipbuilding

Le groupe sud-coréen Hyundai Heavy Industries (HHI) a été désigné repreneur officiel de Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME). Cette acquisition donnera naissance à un mastodonte de la construction navale, avec plus de 20 % de parts du marché mondial.





La nouvelle a été annoncée le 12 février par la Korea Development Bank (KDB), le premier actionnaire de DSME. La veille, l'autre candidat Samsung Heavy Industries a retiré son offre de reprise de la compagnie placée sous le contrôle de la banque publique depuis 20 ans. Selon la KDB, Hyundai Heavy Industries Holdings créera en son sein une holding intermédiaire qui contrôlera HHI et DSME. La banque apportera à cette société les parts de 56 % qu'elle détient dans DSME. Elle détiendra 7 % des parts de la nouvelle entreprise et recevra des actions privilégiées d'un montant de 1 250 milliards de wons, ou 980 millions d’euros, devenant ainsi son deuxième actionnaire. HHI participera au capital de cette entreprise à hauteur de 1 250 milliards de wons et procédera à une augmentation de son capital d'un montant identique par l'émission de nouvelles actions. L'argent ainsi obtenu servira à rembourser les emprunts contractés par DSME.





Ainsi, deux décennies après l'effondrement du conglomérat Daewoo, son ancienne filiale DSME, placée depuis sous le contrôle des autorités publiques, va redevenir privée. Pourtant, il y a des obstacles à surmonter pour pouvoir mener à bien cette opération. En effet, les syndicats de HHI et de DSME s'opposent à ce regroupement qui pourrait déboucher sur une restructuration de leurs entreprises avec la suppression d’emplois. La transaction devra également faire l'objet de contrôles des autorités antitrust de différents pays.





Ces dernières années, le secteur sud-coréen de la construction navale souffre de la baisse continue du carnet de commandes. Des restructurations ont été engagées pour sauver l'industrie. DSME ne faisait pas exception. L'entreprise a fait l'objet d'un plan de sauvetage d'envergure après avoir enregistré d'importants déficits en 2015. La KDB a, de son côté, cherché à vendre DSME depuis 2008 à travers des appels d’offres, en vain.





HHI, qui est déjà le leader mondial des chantiers navals, espère accroître encore son poids sur le marché et créer des effets de synergie grâce à son acquisition de DSME.