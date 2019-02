Séoul et Washington s’accordent sur le financement du stationnement des GI’s

ⓒKBS News

Au terme de longues négociations, la Corée du Sud et les Etats-Unis ont conclu un nouvel accord sur le partage des coûts de stationnement des forces américaines dans la péninsule. Les deux parties ont paraphé le texte le 10 février à Séoul. Cette année, le gouvernement sud-coréen devra financer les frais liés au stationnement des soldats américains dans le pays à hauteur de 1 038,9 milliards de wons, l'équivalent de 817 millions d'euros. Ce montant représente une augmentation de 8,2 % par rapport à celui versé l’an dernier. La durée de validité du nouvel accord sera d'un an.





C'est la première fois que la contribution de Séoul au financement des coûts des GI’s dépasse la barre des 1 000 milliards de wons. En fait, au cours de leurs négociations, les deux alliés ont fait des concessions, chacun de leur côté. Le pays du Matin clair, qui initialement réclamait un accord d’une durée de validité de plusieurs années, a finalement accepté la proposition de Washington de fixer cette durée à un an. En revanche, l'administration américaine a convenu de limiter la contribution de son allié à 1 038,9 milliards de wons, contre un milliard de dollars, soit 1 130,5 milliards de wons, qu'elle avait proposés initialement. En 2019, le budget de la défense sud-coréenne a augmenté de 8,2 % sur un an. Afin de calculer le montant de la part sud-coréenne dans les frais de stationnement des soldats américains pour cette année, ce taux a été appliqué à la somme versée en 2018, qui était de 960 milliards de wons.





Les négociations bilatérales, qui ont commencé en mars 2018, se sont avérées laborieuses. Dès le début, le pays de l’Oncle Sam a fait pression sur Séoul. Le président américain voulait faire payer à son allié un montant 1,5 fois plus élevé que l'année dernière. Cependant, au fil du temps, les deux parties ont aplani leurs divergences, et certains observateurs ont même déclaré à un moment qu’elles étaient près de parvenir à une entente. Pourtant, fin 2018, les négociations sont entrées dans une impasse lorsque l'administration Trump a durci sa position en réclamant de fixer un montant plancher de la contribution sud-coréenne à un milliard de dollars et de limiter la durée de validité de l'accord à un an. Après plus de deux mois de discussions supplémentaires, les deux alliés ont finalement trouvé un terrain d'entente.





L'accord paraphé par les négociateurs en chef américain et sud-coréen entrera en vigueur une fois que la Corée du Sud aura accompli ses procédures internes. Le texte sera d'abord examiné par le ministère de la Législation publique et en conseil des ministres. Il sera ensuite soumis au président de la République pour approbation puis à l'Assemblée nationale pour ratification.





Par ailleurs, les deux alliés ont convenu de rehausser la transparence et la responsabilité dans l'exécution du budget. Ils ont décidé de supprimer le mécanisme d'aide exceptionnelle en liquidités et de renforcer, en revanche, le soutien en nature. En outre, Séoul disposera de pouvoirs accrus dans la sélection et l'exécution des projets de fourniture d'équipements et de matériels militaires. Enfin, Washington a retiré son projet de faire payer à la Corée du Sud le montant lié au déploiement de ses armes stratégiques dans la région.





Cet accord n'étant valable que pour un an, les deux côtés devront rapidement entamer de nouvelles négociations, et celles-ci s'annoncent déjà compliqués. A peine deux jours après la conclusion de l'accord pour 2019, le locataire de la Maison blanche a fait savoir son intention d'augmenter considérablement la contribution de Séoul dans les années à venir.